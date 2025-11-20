高市総理の台湾有事をめぐる答弁に中国政府が反発を強めるなか、中国では日本に関係するイベントの中止が相次いでいます。【写真を見る】中国外務省「誤った発言 撤回すべき」 中国で日本関連イベント中止相次ぐ日本料理店も「閑散としてます」 深まる日中の対立中国外務省毛寧 報道官「日本側は中国側の要求に真剣に対処し、誤った発言を撤回すべきだ」先ほど行われた中国外務省会見。毛寧報道官はきょう