大分市佐賀関で起きた大規模火災の発生から3日目。大分市は「鎮圧した」と発表しました。きょう、規制線の中に入った住民の女性が被害の深刻さを語りました。記者「所々から白い煙がいまだに上がっています。懸命な消火活動、ホースで水を撒いている様子もうかがえます」「状況を見に来た。また燃えだしたら悪いから」「まだ油断できない」発生から3日目のきょう、消火活動が続く中、大分市は「無人島以外鎮圧した」と発表しました