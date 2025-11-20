19日、高市早苗総理と小池百合子東京都知事の面会が行われた。国と首都の行政のトップがいずれも女性という異例の面会では、東京都の出生数の向上に盛り上がる場面があった。【映像】高市総理×小池都知事の面会が大盛り上がり（実際の映像）高市総理と面会した小池都知事が伝えたグッドニュース。「東京都の出生数がこの1月から6月で0.3ポイント上がりまして。これで変えたいなと。とにかく下げ止まったのは、まずグッドニュ