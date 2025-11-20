20日午前9時半ごろ、長崎・平戸市の住宅で、刃物のようなものを持った男が「金を出せ」と脅す強盗未遂事件が発生しました。事件当時、住宅には20代の女性が1人でいて、「金は持っていない」と言うと、男は何もとらずに逃げたということです。被害者によると、男は40代、身長160cmくらいで、ニット帽にマスクとサングラスをつけていて、現場からは軽自動車で逃走したということです。警察は運転手が別にいた可能性もあると見て、逃