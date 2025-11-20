活動を休止していたAぇ! groupの草間リチャード敬太さん（29）が20日、所属事務所の公式サイトでグループからの脱退を発表しました。公式サイトによりますと、草間さんは20日、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告。続けて、「本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました」と発表しました。草間さんの今後については、引き続き契約タレントしての活動は続けていくとしていま