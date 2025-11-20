大分市の大規模火災は発生から3日目を迎えましたが、いまだ鎮火には至っていません。ただ、離島の火災以外は鎮圧状態になったということです。現在の状況を大分市佐賀関から伝えてもらいます。現在、住宅地のあたりは鎮圧状態になったということで、1日取材をしましても、住宅地からの煙はほとんどみられませんでした。ただ、停電は続いていて、電力会社の関係者とみられる人たちが電柱で作業する姿がみられます。火元とみられる住