タレント・薬丸裕英が２０日までにブログを更新。妻子が暮らすハワイに弾丸日程で飛び立ったことを報告した。１９日、ビジネスクラス系のＪＡＬのラウンジで搭乗前に食事をしたことを報告。「ディナー」として、高級レストランのようなおしゃれなお皿に盛られたチョップサラダ、豆乳パスタを食べたそうで、写真をアップ。「一日の終わりに背徳感ある〆ラーメン」とシメにラーメンも食べたことを明かした。ラウンジで優雅なひと