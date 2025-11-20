韓国の大ヒットドラマ「私の夫と結婚して」で“ゴミ夫”として一躍話題となった俳優のイ・イギョン（３６）に対し、あるネットユーザーがオンライン上でＤＭをやりとりしたと暴露。イ・イギョン側は「事実無根」として、法的対応を予告していた。その後、噂を広めたという人物が「いたずらでやった」と捏造（ねつぞう）を認め謝罪したと伝えられたが、一転して「事実だった」と反発し、その後アカウントを削除して混乱を招いて