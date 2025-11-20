東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）がグループを脱退すると20日、所属する「STARTOENTERTAINMENT」が発表した。草間は1年ほど前から「心の病」を患っていることを公表し、今後は療養に専念する。草間は脱退について「1年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることで皆の足を引っ張