インフルエンザの感染拡大に歯止めがかからない中、愛知県は11月20日インフルエンザ警報を発表しました。 【写真を見る】愛知で｢インフルエンザ警報｣ 過去10年間で2番目の早さ ワクチン接種しても抗体ができるまで2週間ほど…マスク着用に手洗いなど感染対策の徹底を 20日、名古屋市内のクリニックを訪ねると、発熱などインフルエンザの感染と疑われる症状の人たちの姿が。 （加藤クリニック・加藤政隆院長）「11月に入ってきて