※この記事は2025年7月30日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、7月29日のレッズ戦に2番・指名打者で先発出場した。 1回表の第1打席はセカンドゴロ、3回表の第2打席はショートゴロに倒れた。 5回表の第3打席、1アウト1、3塁のチャンスでタイムリーツーベースヒットを放ち2点を追加。チームは勝ち越し、1対3とリードを広げた。 7回表の第4打席は、カウン