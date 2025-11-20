日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限3796(1839) 3月限 1( 1) TOPIX先物 12月限1967(1221) 日経225ミニ 12月限8731(8705) ◯大和証券 限月取