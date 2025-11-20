「大相撲九州場所・１２日目」（２０日、福岡国際センター）横綱豊昇龍は高安との激闘の末に、押し出して２敗を守った。横綱大の里、関脇安青錦も２敗をキープし、大混戦の中で最終盤の３日間を迎える。豊昇龍はなかなかまわしの取れない展開となり、高安の突っ張りに豊昇龍もヒートアップ。鬼の形相で張り手を繰り出し応戦。激闘となった。最後はなんとか高安を土俵外へ追いやったが、ややダメ押し気味となり、館内は騒然と