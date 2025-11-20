日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 29124( 28101) 3月限 108( 108) TOPIX先物 12月限 35455( 33679) 3月限1013(13) 日経225ミニ 12月限367695(3676