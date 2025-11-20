北海道議会の連合審査会で発言する国の担当者（右端）＝20日午前北海道議会のエネルギー関係の連合審査会は20日、北海道電力泊原発3号機（泊村）の再稼働について資源エネルギー庁や内閣府の担当者を招致し質疑を行った。道議からは、事故時の外国人観光客への対応を確認する質問などが出た。道議は会合で、原発から5〜30キロ圏の緊急防護措置区域（UPZ）の13町村には世界的なスノーリゾートのニセコエリアも含まれるなどとし