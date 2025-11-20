日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万8875円プット 取引高(立会内) JPモルガン証券10(10) ABNクリアリン証券 10(10) BNPパリバ証券 2( 2) ◯4万9000円プット