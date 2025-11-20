「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（２０日、徳山）ボート界の実力者・峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が堂々の優勝戦進出一番乗りを果たした。しっかりスタートを決めて他の追撃を寄せ付けず逃げ切った。「最初は伸びが良かったけど、今は全部の足がいい。ターン回りも良くて、自分が想像した以上のターンになる。全部の足が◎で優勝したまるがめよりもいい。Ｓも分かっているしコンマ１０ならノーリスクで行ける」と仕上が