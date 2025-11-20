共同中継輸送の実証実験に参加する企業が開いた発表会＝20日午後、東京都港区大手運送会社4社と東京海上ホールディングス（HD）などは20日、トラック運転手が中継地点で別会社の運転手にリレーして荷物を運ぶ共同輸送の実証実験を来年2月に始めると発表した。運転手が出発地点まで日帰りできるようにして労働環境の改善を図る。人手不足や運転手の高齢化が深刻化しているため、効果や課題を検証して早期実用化を目指す。実証は