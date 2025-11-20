大分市佐賀関の火災現場近くの漁港で、いけすから関サバを引き揚げる漁業者＝20日午前9時52分大分市佐賀関は全国的なブランドである「関サバ」「関アジ」の水揚げ地として有名だ。18日の大規模火災は、最盛期を迎えていた漁にも影響を及ぼしている。漁師の自宅や漁具が焼けたほか、インフラの不調や交通規制で出荷が滞り始めた。「漁に戻ってきてほしいが…」。大分県漁協佐賀関支店の佐藤京介支店長（53）は気をもんだ。延焼