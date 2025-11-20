販売禁止時間帯に規制線が張られたショッピングモールの酒類販売コーナー＝16日、バンコク（共同）【バンコク共同】タイ政府は、午後2〜5時に酒類販売を禁じる規制を12月にも試験的に撤廃する方針を決めた。時代遅れで中途半端な制限だとの批判があった。観光大国で歓楽街も多いタイは飲酒に比較的寛容だが、国民の多数が信仰する仏教や健康の観点から抑制を求める声も根強い。朝の時間帯の規制は続き、罰金を導入するなど厳罰化