サンルィーズが、大規模災害時に活躍する特殊消防車両「拠点機能形成車」を1/64スケールでモデル化した新製品を発売します。実車同様の車体拡幅ギミックを搭載し、茨城・福岡・新潟の各消防局仕様を精密に再現した、コレクター必見のハイクオリティモデルです。 サンルィーズ「ACTCAR 1/64スケール 拠点機能形成車」 発売日：2025年11月21日（金）価格：各25,300円（税込）サイズ：全長 最大約21.5cm（1/64スケー