お笑い芸人・小島よしおが19日に自身のインスタグラムを更新。第1子の長男、通称「おぱぴまる」を抱っこする姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】小島よしお＆息子・おぱぴまるの2ショットにほっこり！（4枚）小島は「昭和記念公園で紅葉」「とおぴまる」とつづり、2024年2月に誕生したおぱぴまるを抱っこして、一緒に紅葉を楽しむ様子を公開。写真の小島は、鮮やかな黄色や赤色の紅葉をバックにして、おぱぴ