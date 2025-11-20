ネオナチュラルが、ブランド人気No.1の化粧水「ヒーリングローション」をリニューアルし、2025年11月10日より販売を開始しました。肌トラブルが増加する現代において、「足す美容」から「減らす美容」へと発想を転換。成分数をあえて削減し、より純度とやさしさを追求した処方が最大の魅力です。 ネオナチュラル「ヒーリングローション」 発売日：2025年11月10日（月）※実店舗は11月中旬より順次価格：3,597円（