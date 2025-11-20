「瀬戸内オーシャンズＸ日本財団会長杯」（２１日開幕、宮島）宮島ボートで２１日に開幕する男女混合戦で、１１９期の実森美祐以来、９年ぶりに広島支部に誕生した新人女子レーサー２人がデビューする。２０歳の中西月輝（なかにし・るな）はセーラームーンをイメージさせるキラキラネーム。１８歳の池田美優（いけだ・みゆ）は大人気タレントでモデルのみちょぱこと、池田美優（みゆう）と同名。みゆうとみゆで読み方は微