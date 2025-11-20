東北各地で、人がクマに襲われる被害が相次いでいます。山形・寒河江市で20日午前6時50分ごろ、「箱わなにクマが1頭かかっている」と猟友会から市に連絡がありました。市が確認したところ、箱わなに体長90cmの子グマがかかっていたほか、近くに体長140cmの親グマが出没したため、寒河江市は緊急銃猟の実施を判断し、午前9時ごろに2頭のクマを駆除しました。また尾花沢市では19日夕方、「妻がクマに襲われた」と家族から110番通報が