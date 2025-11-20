さくら情報システム株式会社が、サプライチェーン全体のセキュリティ強化を支援するため、「中堅企業向けセキュリティ診断サービス」の提供を開始しました。予算やリソースが限られる中堅企業でも導入しやすい「低コスト」かつ「柔軟なメニュー構成」で、自社のIT資産把握から脆弱性診断までをスムーズに実現できる点が最大の魅力です。 さくら情報システム「中堅企業向けセキュリティ診断サービス」 サービス詳細