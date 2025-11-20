（資料写真）２０日午後５時ごろ、寒川町田端の住宅で「建物が燃えている」と１１９番通報があった。２階建て木造住宅が全焼し、同じ敷地に建つ母屋と、近隣の住宅３軒にも延焼した。けが人はいなかった。茅ケ崎署によると、住宅と母屋には計４人が住んでおり、出火当時、１人は外出中で、残り３人は避難した。