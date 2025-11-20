◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２０日、栗東トレセンダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が、栗東・ＣＷコースで駆けつけた戸崎圭太騎手を背に１週前追い切りを行った。僚馬のダノンブギ（３歳１勝クラス）、ミッキーゴージャス（５歳オープン）と３頭併せ。最後方からリズム良く追走した。一杯に追われて６ハロン７８秒２―１１秒８をマ