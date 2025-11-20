株式会社マルハン 東日本カンパニーが、次世代ファン獲得・育成を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、異色のイベント「脳汁銭湯（のうじるせんとう）2025」を開催します。クリエイター・アフロマンス氏がプロデュースを手掛け、大田区蒲田の「女塚温泉 改正湯」を舞台に繰り広げられる“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”に加え、会場限定で販売されるユニークなオリジナルグッズ全13アイテムが最大の魅力です。