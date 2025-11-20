サッカーＪ１東京ＶのＤＦ林尚輝が２０日、ホーム最終戦の鹿島戦（３０日・味スタ）で古巣の優勝阻止を誓った。昨年までの２シーズン鹿島からの期限付きで東京Ｖでプレーし、今季から完全移籍に移行した林にとって、今回がプロデビューした古巣との初対戦となる。首位・鹿島は同戦に勝利すれば優勝の可能性があり、高いモチベーションで臨んでくるはずだが、林は「僕自身もチームメイトのみんなも鹿島に負けたくないという思い