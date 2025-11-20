去年の能登半島地震や奥能登豪雨の被災者に向け、能登で整備が進められている復興公営住宅について、約3000戸の用地確保のめどが立ったことがわかりました。自宅の再建が困難な被災者を対象に、能登の市町が整備を進めている「復興公営住宅」。20日の会見で石川県の馳知事は、能登の9市町が整備を予定している2986戸について、用地確保のめどが立ったと発表しました。現在、七尾市や羽咋市、穴水町ではすでに、工事に着手しており