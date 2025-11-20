中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月20日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は20日の記者会見で、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が同日ソーシャルメディアで日本への支持を表明したことについて、台湾は「中国の台湾」であり、中国領土の不可分の一部だと述べた。頼清徳当局がいくらパフォーマンスを演じても、この動かぬ事実を変えることはできないと強調した。