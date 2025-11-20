◇大相撲九州場所12日目（2025年11月20日福岡国際センター）結びの1番で勝負が決まった後にダメを押した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が審判部から注意を受けた。高安戦。激しい突っ張り合いから横綱が押し出しで下し2敗を守った。しかし、押し出す際に土俵を割った相手に右腕で豪快にダメ押し。高安は激しく土俵下に転落。荒々しい取り口に対し、打ち出し後に審判部は横綱を呼び出し、粂川審判長（元小結・琴稲妻）が口頭で