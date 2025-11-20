遺伝は寿命にどの程度影響するのか。生命科学者で大阪大学栄誉教授の吉森保さんは「寿命に対する遺伝の影響は25％ほどであるという研究結果がある」という――。※本稿は、吉森保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Rawpixel※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rawpixel■老化研究が注目する「100歳以上」の方々2023年版のWHO（世界保健機関）の発表による