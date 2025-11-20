ほんのもり号に乗り込んだ子どもたち 香川県丸亀市の本島と広島の子どもたちが20日、こども図書館船「ほんのもり号」に一緒に乗って交流を深めました。 こども図書館船「ほんのもり号」に乗って本島にやってきたのは、広島小中学校の子どもたちです。本島の子どもたちが迎えました。 「ほんのもり号」は建築家の安藤忠雄さんが寄贈し、香川県が2025年4月から県内の離島を運航しています。 2つの島の子どもた