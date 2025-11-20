2025年10月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治・経済部門の第2位は――。▼第1位進次郎農水大臣のほうがよっぽどマシ…高市政権に潜り込んだ｢コメの値段を下げたくない農林族｣の正体▼第2位ノーベル経済学賞研究で｢日本人の給与が上がらない理由｣がわかった…日本の生産性を下げた"悪しき文化"▼第3位産油国なのにガソリン難民が急増…プーチンの大誤算｢冬を迎えられないロシ