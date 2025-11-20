「地域貢献大賞」の表彰式で日本新聞協会の中村史郎会長（左）から大賞の記念の盾を受け取る北國新聞宝立販売所の船本寛所長＝20日午後、東京都千代田区日本新聞協会は20日、地域貢献に優れた活動をした新聞販売店に贈る「地域貢献大賞」の表彰式を東京都内で開いた。「珠洲市宝立地区避難所および地域の復興支援活動」で大賞に選ばれた、石川県珠洲市の北國新聞宝立販売所の船本寛所長に、記念の盾を授与した。船本所長は20