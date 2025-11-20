【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２０日、同国北部の古都・ルアンパバーンを日帰りで訪問された。午前に首都ビエンチャンを臨時列車で出発した愛子さまは、民族衣装に着替え、同国が王政時代に宮殿だった国立博物館を視察された。王室ゆかりのシェントーン寺院にも足を運ばれた。地元の県書記主催の昼食会にも出席。２０１２年にルアンパバーンを訪れた皇太子時代の天皇陛下が、