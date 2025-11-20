ショウワコーポレーション硬式野球部が新体制を発表美作市役所 社会人野球の最高峰「都市対抗野球」での優勝を目指し、岡山県美作市のショウワコーポレーション硬式野球部が新体制を発表しました。プロ野球の元監督ら擁する豪華布陣です！ ショウワコーポレーションの新しい投手コーチに就任するのはプロ野球・横浜で監督を務めた尾花高夫さんです。 （横浜元監督／尾花高