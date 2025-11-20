巨人からドラフト１位指名を受けた竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が２０日、埼玉県川越市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円＋出来高５０００万円、年俸１６００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は「２１」に決まった。竹丸は契約書にサインした瞬間を振り返り、「いざここで契約書を見てサインした時は、やっぱり一番実感が湧いてきましたね。いよいよプロ野球選手になるんだなという思いが芽生えている