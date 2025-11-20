来季契約の行方が注目を集め続けている角田(C)Getty Images決断の時が迫る中、首脳陣も熟考を重ねている。F1の2025年シーズンが残り3戦となる中、今季限りでレッドブルとの契約が満了を迎える角田裕毅の去就が揺れ続けている。当初はサマーブレイク後に発表予定となっていた来季陣容だが、そこから10月下旬、そして12月7日に決勝を迎えるアブダビGP後を答えは先延ばしになってきた。【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆