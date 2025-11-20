吉野家は、11月27日11時から、全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）において、冬の期間限定新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」の販売を開始する。ご飯の増量・おかわりは無料。テイクアウト（テイクアウトの鍋膳にはお漬物がつかない）も可能となっている。吉野家がこの冬、渾身の自信作として送り出す麺メニュー第2弾の「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、牛肉、玉子、野菜、麺を濃厚なとんこつ醤油スープと共に楽しめ