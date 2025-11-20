2011年に結成した4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜が、先日、全国5会場を巡るライブツアー「4U. LIVE TOUR 2025 39×4=イイコロ」を完走した。大いに盛り上がったツアーから、10月29日（水）にLINE CUBU SHIBUYAで行われたライブの様子をレポートします。稀有な4人組による5度目の単独ライブツアー！メンバーみんなが1986年生まれの同い年。福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介と全員の名前に「ゆう」がついている（グループ