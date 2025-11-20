エイチ・アイ・エス（HIS）は、「HIS BLACK FRIDAY」を11月21日から12月1日まで開催する。海外ツアーの商品一例は、大阪/関西発着ソウル3日間が9,800円から、東京/羽田発着台北4日間が24,800円から、東京/成田発着セブ4日間が29,800円から、東京/成田発着ケアンズ4日間が59,800円から、大阪/関西発着ハワイ5日間が69,800円から、東京/成田発着パリ7日間が99,800円から、大阪/関西発着パリ5日間が99,800円から。いずれも燃油サーチ