11月シリーズ、森保ジャパンは主力が揃っていなかった。満身創痍は言い過ぎだろうが、とにかくケガ人が多く出て、メンバーから外れている。守田英正、三笘薫、鈴木彩艶、町田浩樹、伊東純也などは顕著な例で、冨安健洋のように無所属で再出発しているケースもある。選ばれている選手でも、リバプールの遠藤航のように所属クラブで不遇だったり、久保建英、板倉滉のように復帰直後だったり、万全ではない選手も少なくない状況だ