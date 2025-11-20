今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）は2日目を迎えた。4Rは松井宏佑（33＝神奈川）がタイミング良くスパート。きれいに出切り、1着岩本俊介、2着渡部幸訓、3着松井で決着。ラインの上位独占に大きく貢献した。「3車で決まって良かった。最低限3人で決められて良かった」と松井。前場所の小田原G3を優勝したが、郡司の走りを背後で学ぶなど経験を積み、駆け引