近鉄など日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日で落合博満監督に唯一褒められたことを明かした。中日在籍2年間で44本塁打を放った一方で、2008年はプロ人生で初の2桁犠打「10」を記録した。中村氏は「エンドランは37回やっている」と正確に答えて出演者を驚かせた。近鉄時代は4番を打っていて、エンドランのサインは出なかっ