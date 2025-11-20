自民党の税制調査会はきょう、総会を開き、来年度の税制改正に向けた議論を本格的に始めました。いわゆる「年収の壁」の引き上げや、ガソリンの暫定税率廃止に伴う代替財源の確保などが論点になる見通しです。自民党小野寺税調会長「投資の促進、賃上げ、物価への対応など重要な課題について、税制面からしっかりと後押ししていくことが求められております。国民目線で開かれた税調の姿を実現するため、活発で建設的な議論をお願