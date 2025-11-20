中国人向けの求人アプリを使って、特殊詐欺の受け子をした疑いで男が逮捕されました。中国籍の梁長鵬容疑者（32）は、仲間とともに80代の女性に嘘の電話をかけ、キャッシュカードや通帳をだまし取った疑いが持たれています。梁容疑者は10月に不法滞在の疑いで逮捕された際、他人のキャッシュカードを複数持っていたほか、匿名性の高い通信アプリで特殊詐欺に関する指示を受けているメッセージが確認されたということです。梁容疑者