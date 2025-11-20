20日の参議院内閣委員会で、人身売買罪の法定刑が軽すぎるのではないか、という論戦が交わされた。【映像】12歳少女の祖母が語る胸中（マッサージ店の押収品なども）立憲民主党の塩村あやか議員は、タイ人の12歳の少女が日本の性的マッサージ店で働かされていた事件を取り上げ、「日本は性的サービスのため小学生を人身売買している、と海外で報じられている。人身売買当事国としての受け止めは？」と質問。木原稔官房長官は